Китай осуждает санкции США в отношении Ирана

Китай выразил свое недовольство односторонними санкциями США против Ирана после того, как министры иностранных дел Китая и Ирана объявили о заключении 25-летнего соглашения о сотрудничестве, направленного на укрепление экономических и политических связей.

Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал усилия по возрождению ядерной сделки 2015 года между крупными державами и Ираном.

Об этом сообщает Algemeiner.

Ван, который также является гос советником, сказал, что США несут основную ответственность за продолжающиеся трудности с Ираном, поскольку они в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года между крупными державами и Ираном.

По условиям этой сделки в обмен на отмену международных санкций Иран ограничит деятельность по обогащению урана, что затруднит разработку ядерного оружия, хотя Тегеран отрицает наличие планов по созданию ядерного оружия.

Ван заявил, что Китай будет твердо поддерживать возобновление переговоров по ядерному пакту.

Но он сказал, что Китай решительно выступает против односторонних санкций против Ирана, политических манипуляций с использованием тем, включая права человека, и вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона.

Соединенные Штаты вновь ввели санкции, которые нанесли серьезный ущерб экономике Ирана после выхода из ядерного пакта в 2018 году, заявив, что этих условий недостаточно для сдерживания ядерной деятельности Ирана, программы создания баллистических ракет и регионального влияния.

Год спустя Иран начал постепенно нарушать соглашение, восстанавливая запасы обогащенного урана, очищая его до более высокой степени чистоты и устанавливая передовые центрифуги для ускорения производства.

Китай и Иран, оба из которых находятся под санкциями США, подписали в марте прошлого года соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, в результате чего Иран стал участником китайской инициативы «Один пояс, один путь» — инфраструктурной схемы стоимостью в несколько триллионов долларов, которая должна простираться от Восточной Азии до Европы.

Проект направлен на значительное расширение экономического и политического влияния Китая и вызвал обеспокоенность в США и других странах.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Иран утверждает, что на ядерных переговорах наблюдается «удовлетворительный» прогресс.

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