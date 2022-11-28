Китай представляет растущую угрозу в военно-космической гонке — генерал США

Начальник штаба Космических сил США заявила, что быстрый прогресс в военном потенциале Китая создает растущие риски для американского господства в космосе.

Нина Арманьо, начальник штаба Космических сил США, заявила, что Пекин добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в таких областях, как спутниковая связь и многоразовые космические корабли, которые позволяют странам быстро наращивать свои космические программы.

«Я думаю, вполне возможно, что они могли бы догнать и превзойти нас, абсолютно. Прогресс, которого они достигли, был ошеломляющим, ошеломляюще быстрым», — сказала Арманьо на мероприятии в Сиднее, организованном Австралийским институтом стратегической политики, исследовательской организацией, частично финансируемой правительствами США и Австралии.

Исторически отстающий в космической гонке, в которой доминируют США и россия,* Пекин в последние годы добился значительных успехов, которые встревожили Вашингтон и другие западные страны.

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели», — сказала Арманьо и добавила, что Китай также разрабатывает экспериментальные технологии, направленные на добычу природных ресурсов на астероидах и малых планетах.

По словам Арманьо, наряду с россией Китай также провел «безрассудные» ракетные испытания, в результате которых в последние годы образовалось опасное количество космического мусора.

«Эти поля мусора угрожают всем нашим системам в космосе, и эти системы жизненно важны для безопасности всех стран, экономических и научных интересов», — добавила она.

Космические силы Америки, основанные в 2019 году отчасти в попытке противостоять растущим возможностям Китая, являются четвертым подразделением вооруженных сил США. Арманьо является первым бессменным руководителем.

Ранее Курсор писал, что NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Наша редакция сообщала, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.