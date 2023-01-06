Китай возмущен присутствием американского военного корабля в Тайваньском проливе

Представитель Китая призвал США «немедленно прекратить провоцировать беспорядки и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Китай выступил с протестом из-за того, что военный корабль США прошел через Тайваньский пролив.

Об этом сообщает DW.

ВМС США заявили, что эсминец с управляемыми ракетами прошел через Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать «свободу судоходства» в соответствии с международным правом.

Американские военные прокомментировали: «5 января (по местному времени) военный корабль США «Чунг-Хун» совершил обычный переход через Тайваньский пролив через воды, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов в открытом море».

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву территориальные воды у берегов страны простираются на 12 морских миль.

Однако официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай решительно выступает против этого шага, и призвал США «немедленно прекратить провоцировать беспорядки, эскалацию напряженности и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

«Военные корабли США часто играют мускулами во имя осуществления свободы судоходства. Речь идет не о том, чтобы сохранить регион свободным и открытым. Китай будет и впредь находиться в состоянии повышенной готовности и готов в любое время ответить на все угрозы и провокации, а также будет решительно защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении представителя.

Между тем, министерство обороны Тайваня заявило, что судно двигалось в северном направлении вдоль пролива, и его силы следили за его проходом и не заметили ничего необычного.

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