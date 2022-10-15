Китай вывел на орбиту три спутника-шпиона Yaogan и показал запуск на видео

Государственные СМИ проинформировали, что космические корабли успешно выведены на орбиту Земли по заданным координатам.
На YouTube-канале CGTN 15 октября опубликовали соответствующее видео.
Неясно, чем именно будет заниматься недавно созданное трио. Китай раскрывает мало подробностей о спутниках Yaogan, название которых интерпретируется как «дистанционное зондирование».
Государственные СМИ упомянули, что космический корабль собирает научную информацию, а также служит исследователям для проведения изучения почвы и мониторинга сельскохозяйственного производства. Тем не менее, западные консультанты считают, что спутники Yaogan дополнительно собирают фотографии, которые будут использоваться военно-морскими силами Китая.
Вероятно, в описаниях работ Yaogan будет более заметный отбор, поскольку за последние несколько лет Китай запустил десятки космических аппаратов, а только с марта — 20. Инициаторы запуска считают, что это позволит в дальнейшем более детально изучить возможность скоординированных стартов.
Запуск Yaogan 36 был частью напряженного дня космического полета. Кроме того, в пятницу миссия астронавтов SpaceX Crew-4 вернулась домой со станции Worldwide Area после 5,5-месячного пребывания на орбите. Ракета SpaceX Falcon 9 должна поднять спутниковое телевидение для ПК для европейского Eutelsat 14 октября.
Ранее «Курсор» сообщал, что в NASA решили отменить запуск на Луну миссии Артемида-1 из-за погодных условий. На этот раз причиной стал ураган, и NASA сообщило о запланированной на сегодня транспортировке ракеты-носителя в ангар Космического центра.