Китай вывел на орбиту три спутника-шпиона Yaogan и показал запуск на видео

Ракету Long March 2D запустили со специальной площадки, которая расположена на юге Китая 14 октября. Она несла три спутника разведки Yaogan 36.

Государственные СМИ проинформировали, что космические корабли успешно выведены на орбиту Земли по заданным координатам.

На YouTube-канале CGTN 15 октября опубликовали соответствующее видео.

Неясно, чем именно будет заниматься недавно созданное трио. Китай раскрывает мало подробностей о спутниках Yaogan, название которых интерпретируется как «дистанционное зондирование».

Государственные СМИ упомянули, что космический корабль собирает научную информацию, а также служит исследователям для проведения изучения почвы и мониторинга сельскохозяйственного производства. Тем не менее, западные консультанты считают, что спутники Yaogan дополнительно собирают фотографии, которые будут использоваться военно-морскими силами Китая.

Вероятно, в описаниях работ Yaogan будет более заметный отбор, поскольку за последние несколько лет Китай запустил десятки космических аппаратов, а только с марта — 20. Инициаторы запуска считают, что это позволит в дальнейшем более детально изучить возможность скоординированных стартов.

Запуск Yaogan 36 был частью напряженного дня космического полета. Кроме того, в пятницу миссия астронавтов SpaceX Crew-4 вернулась домой со станции Worldwide Area после 5,5-месячного пребывания на орбите. Ракета SpaceX Falcon 9 должна поднять спутниковое телевидение для ПК для европейского Eutelsat 14 октября.

Ранее «Курсор» сообщал, что в NASA решили отменить запуск на Луну миссии Артемида-1 из-за погодных условий. На этот раз причиной стал ураган, и NASA сообщило о запланированной на сегодня транспортировке ракеты-носителя в ангар Космического центра.