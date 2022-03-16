Китай заявил, что попытался бы остановить вторжение рф в Украину, если бы знал об этом заранее

В Китае сообщили, что утверждения о том, что страна знала об этой войне, соглашалась с ней или молчаливо поддерживала ее, являются чистой дезинформацией.

Посол Китая в США написал статью в The Washington Post, «чтобы полностью разъяснить и развеять любые недоразумения и слухи» о позиции страны в отношении российского вторжения в Украину.

«Были заявления о том, что Китай заранее знал о военных действиях россии* и требовал от России отложить их до завершения зимних Олимпийских игр. Недавние слухи также утверждали, что россия ищет военной помощи у Китая», — пишет Цинь Ган.

«Позвольте мне сказать это ответственно: утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией», — пишет он.

«В Украине находилось более 6000 граждан Китая. Китай является крупнейшим торговым партнером россии* и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Конфликт между россией* и Украиной не идет на пользу Китаю», — пишет он.

«Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его».

Советник США Джейк Салливан и старший советник Китая по внешней политике Ян Цзечи встретились в начале этой недели в Риме, и администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что Китай использует войну в Украине для продвижения долгосрочных интересов Пекина в его конкуренции с Соединенными Штатами.

Кремль опроверг сообщения о том, что он запросил китайскую военную технику для использования в войне.

Ранее Курсор писал о реакции США на возможные просьбы россии к Китаю о военной помощи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!