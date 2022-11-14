Китайская ракета взорвалась в космосе: обломки угрожают спутникам Starlink

Представители Космических сил США рассказали, что спустя день после запуска в космосе взорвалась китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6А». Ее обломки распались примерно на 50 частей.

Об этом пишет Forbes.

Катастрофа произошла на высоте в примерно 500 км, а это немного выше орбиты МКС, а также на этой высоте находятся некоторые спутники Starlink.

Еще 11 ноября, китайская ракета-носитель легкого класса «Чанчжэн-6А» вывела в космос новый спутник КНР, который предназначен для наблюдений за Землей под названием «Юньхай-3». Но уже 12 ноября что-то произошло в космосе и в результате этого события ракета взорвалась и развалилась на части.

По словам американских военных, в результате катастрофы образовалось не менее 50 обломком разных размеров, которые стали дополнительным космическим мусором на низкой околоземной орбите Земли.

Астроном Сиз Басса считает, что корпус ракеты развалился в космосе вскоре после того, как от ракеты отделился научный спутник «Юньхай-3».

«Наблюдения за полетом ракеты в течение нескольких часов указывают на то, что могла произойти утечка топлива. Вторая ступень ракеты развалилась на десятки обломков, которые быстро вращались и оставляли четкие яркие следы в небе», — говорит Басса.

По словам астронома, эти обломки китайской ракеты все же вернутся в атмосферу Земли, хотя на это и уйдет несколько лет. И скорее всего остатки ракеты сгорят в атмосфере. Но есть еще одна проблема: обломки будут летать примерно на той же орбите, где находится и МКС, что может угрожать безопасности орбитальной станции.

«Курсор» писал ранее, что NASA должно сегодня, 14 ноября, запустить ракету SLS к Луне.