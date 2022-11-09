NASA вновь перенесло запуск ракеты SLS к Луне: названа новая дата

Еще одна попытка Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустить лунную ракету Space Launch System (SLS), не увенчалась успехом. Старт снова пришлось перенести, на этот раз из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает Space.
Запуск в рамках миссии Artemis к Луне отложили из-за тропического урагана «Николь», который обрушился на Флориду. Ракету планировали отправить в космическое пространство 14 ноября, но отложили по меньшей мере на два дня, ожидается, что запуск состоится 16 ноября.
По словам представителей NASA, изменение даты запуска позволит персоналу посвятить время своим семьям во время непогоды и подготовить оборудование к запуску после шторма.
Отметим, что Artemis I — первая миссия NASA в рамках новой программы изучения Луны Artemis. В ее рамках предусмотрено использование ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для доставки в космос корабля Orion без экипажа, который облетит спутник Земли и вернется на планету.
«Курсор» писал ранее о поломке аппарата Geotail, изучавшего магнитосферы Земли, в частности защиту от солнечного излучения и потоков солнечных частиц. Он прослужил 30 лет, вышел из строя и должен закончить свою миссию.