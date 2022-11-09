NASA вновь перенесло запуск ракеты SLS к Луне: названа новая дата

В агентстве заявили, что лишние несколько дней позволят подготовить оборудование к старту миссии Artemis 1.

Еще одна попытка Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустить лунную ракету Space Launch System (SLS), не увенчалась успехом. Старт снова пришлось перенести, на этот раз из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Space.

Запуск в рамках миссии Artemis к Луне отложили из-за тропического урагана «Николь», который обрушился на Флориду. Ракету планировали отправить в космическое пространство 14 ноября, но отложили по меньшей мере на два дня, ожидается, что запуск состоится 16 ноября.