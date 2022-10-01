Китайские хакеры взломали широко используемую программу чата Comm100 – исследователи CrowdStrike

Хакеры из Китая вмешались в работу программного обеспечения, распространяемом канадской компанией по обслуживанию клиентов Comm100. Американская компания по кибербезопасности CrowdStrike провела соответствующие исследования.

Масштабы и масштабы взлома не были сразу ясны. В сообщении Comm100 говорится, что 29 сентября они исправили свое программное обеспечение.

Подробности 1 октября сообщило Reuters.

Компания не сразу ответила на последующие запросы о предоставлении информации. Исследователи CrowdStrike считают, что вредоносное программное обеспечение циркулировало в течение нескольких дней, но не сказали, сколько компаний пострадало. Эксперты отметили только, что пострадали «предприятия из разных отраслей».

Исполнительный директор CrowdStrike Адам Мейерс сказал журналистам, что хакеры подозреваются в том, что китайцы могли сломать код. Также подтверждается факт, что одна из жертв взлома неоднократно становилась целью китайских хакеров ранее.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. Пекин регулярно отвергает подобные обвинения.

Подобные действия осуществляют компрометацию цепочки поставок, которые работают путем вмешательства в широко используемую часть программного обеспечения для последующего взлома его пользователей. Они вызывают все большую озабоченность, поскольку предполагаемые российские хакеры ранее проникли в техасскую управляющую ИТ-фирму SolarWinds Corp и использовали ее в качестве трамплина для взлома правительства США, агентства и множество частных фирм.

Канадская компания Comm100 базируется в Ванкувере. Она предоставляет продукты обслуживания клиентов, такие как чат-боты и инструменты управления социальными сетями, для ряда клиентов по всему миру. Comm100 на своем веб-сайте сообщает, что у нее более 15 тысяч клиентов примерно в 80 странах. Фирма была среди тех, кто отреагировал на взлом SolarWinds в конце 2020 года.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильская OX Security разработала стартап в области кибербезопасности и привлекла 34 млн долларов инвестиций.