Китайские ученые нашли останки древней птицы с головой динозавра

Существо обитало на Земле около 120 миллионов лет назад.

Китайские палеонтологи нашли окаменелости нового вида животных — птицеподобного создания с головой плотоядного динозавра.

Об этом пишет Naked-science.

Существо жило в меловом периоде 120 миллионов лет назад. Тогда на планете было много эволюционных химер — они внешне практически не отличались от современных пернатых, но все еще имели анатомические особенности рептилий.

Новый вид назвали «кратонавис» (Cratonavis zhui). По строению его череп почти не отличается от черепа тираннозавра. Клюв хищного животного не мог двигаться независимо от черепной коробки.

По строению тела кратонавис был похож на воробья — мог летать, захватывать пищу когтями и сидеть на ветках.

Новое животное расположили на эволюционном древе между ящероподобным археоптериксом и орнитотораками. Первые все еще очень сильно напоминали тираннозавра, а ко вторым — уже относят птиц.

«Курсор» писал ранее, что возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете.