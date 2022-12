В океане обнаружили 45-метровое желеобразное существо

Возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи рассказали, что изучали жизнь на морском дне с помощью глубоководного аппарата, а потом заметили, что их судно наткнулось на подводного обитателя, длина которого составляла 45 метров. С далека оно напоминало веревку. Подойдя поближе специалисты увидели, что это огромный сифонофор, расположенный в виде спирали. Это животное, относящееся к отряду полипомедуз, оно имеет желеобразную форму и множество ядовитых щупалец.

Ученый Нерид Уилсон отметил, что он и его команда одновременно были загипнотизированы и озадачены увиденным. Им удалось сделать несколько снимков океанского обитателя.

Отмечается, что сифонофоры отличаются уникальным строением тела, с виду можно подумать, что это существо представляет собою десяти слипшихся в одну цепочку медуз, но оно является единым организмом. Отдельные части существа (зооиды) отвечают за определенные функции — питание, размножение, передвижение.

Discovered in the deep: is this the world’s longest animal? https://t.co/hzg0vXUd4C

— The Guardian (@guardian) November 30, 2022