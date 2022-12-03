Китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам

Участников демонстраций в Китае вычислили по сигналам мобильных телефонов. Им позвонили из полиции и потребовали явиться для допроса.

Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Об этом сообщает CNN.

Сотни демонстрантов собрались вдоль реки Лянма в Пекине с требованием прекратить жесткие ограничения и блокировки из-за Covid. Некоторые участники митингов также осуждали цензуру и призывали к большим политическим свободам.

Такая волна демонстраций является беспрецедентной со времен продемократического движения на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В Шанхае, где прошли одни из самых смелых протестов, толпы людей две ночи подряд требовали отставки китайского лидера Си Цзиньпина, полиция обыскивала мобильные телефоны жителей на улицах и в метро на предмет наличия виртуальных частных сетей (VPN), которые можно использовать для обхода китайского интернет-брандмауэра, или приложений, таких как Twitter.

Необычная для Китая демонстрация несогласия в самом центре столицы закончилась в основном мирно, однако некоторым протестующим начали поступать телефонные звонки от полиции с вопросами об их участии.

Один из участников акции рассказал, что в среду им позвонил полицейский и сообщил, что их отследили через сигнал с мобильного телефона, зафиксированный в непосредственной близости от места проведения акции протеста.

На предоставленной CNN записи разговора протестующих спросили, ходили ли они на реку Лянма в воскресенье вечером. В ответ на их отказ, звонивший спросил: «Тогда почему там высветился номер вашего мобильного телефона?».

По китайским законам, все пользователи мобильных телефонов обязаны регистрировать свое настоящее имя и национальный идентификационный номер у операторов связи.

Во время звонка из полиции протестующих обязали явиться в полицейский участок для допроса и подписать письменный протокол. Это пояснили «приказом Пекинского муниципального бюро общественной безопасности».

CNN обратился за комментариями в Пекинское муниципальное бюро общественной безопасности, но пока ответа не получили.

Некоторые демонстранты приняли меры предосторожности, чтобы их не отследили и не идентифицировали. Одна из участниц сказала CNN, что во время демонстрации она держала телефон в авиарежиме, и по состоянию на вторую половину дня четверга полиция с ней не связывалась.

Ранее Курсор писал, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.