Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна

Политика «нулевого ковид» в Китае обязывает население целых городов и районов соблюдать самоизоляцию и не выходить из своих квартир в течение трех месяцев.

Жители Китая возмущены и протестуют против политики жестких коронавирусных ограничений. Гнев населения перешел в массовые восстания после фатального пожара в жилом доме в городе Урумчи.

Вследствие политики «нулевого COVID», проводимой китайскими властями, взбунтовались жители города Урумчи, в котором 4 миллионам жителей города было запрещено покидать свои дома в течение 100 дней.

Однако в одном из закрытых домов произошел сильный пожар, унесший жизни 10 человек. Местные жители утверждают, что из-за режима самоизоляции на момент аварии люди не смогли покинуть закрытое горящее здание.

Реагируя на акции протеста против драконовских ограничений COVID-19, власти западного китайского региона Синьцзян открыли некоторые районы в столице Урумчи.

В Пекине, находящемся в 2700 километрах также закрыты большие районы города, а жители устраивают небольшие акции протеста для противостояния местным властям.

Органы здравоохранения Пекина сообщили о 2454 новых случаях заражения COVID-19 за последние 15 часов в субботу.

В воскресенье разгневанные толпы людей вышли на улицы Шанхая, требуя прекращения блокировок. Протестующие скандируют: «Си Цзиньпин, уходи! КПК, уходи!», что является редким проявлением общественной оппозиции высшему руководству страны.

Также не прекращаются протесты на китайском заводе Foxconn, производящем iPhone 14. Там людей насильно закрывают на заводе, запрещая уходить домой из-за «коронавирусной изоляции».

Ранее Курсор писал, что на заводе Apple в Китае вспыхнули массовые протесты.

Напомним, мы сообщали, что протесты в Иране усилились и привели к поджогу дома Хомейни.