Климатологи предупредили: после аномального тепла на Европу надвигаются 30-градусные морозы

Восточная Европа, а также некоторые части Азии в ближайшее время столкнутся с резким похолоданием. На территории некоторых стран установятся аномально низкие температуры.

Об этом сообщает The Watchers.

Климатологи прогнозируют, что в ближайшие дни на Восточную Европу и Азию обрушится сильное похолодание, в результате чего температура упадет примерно до -30 градусов.

Сегодня первые волны очень холодного воздуха наблюдались в Эстонии и Латвии. Затем они распространятся на юг, в Литву, Беларусь и Украину. Температура будет снижаться резко практически во всех странах. Кроме того, к 10 января волна холода усилится и распространится дальше на юг и на восток — в Азию.

Примечательно, что в первые дни года многие европейские страны побили свои температурные рекорды. К примеру, по данным Meteo France, температура во Франции была самой высокой за 25 лет. Похожая картина была и в Швейцарии, где метеостанция в горах Юра зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру +18,1 градуса. В Варшаве этот же показатель составил 19 градусов.