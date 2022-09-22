КНДР официально опровергла поставку ракет и артснарядов российским войскам для наступления в Украине

Власти Северной Кореи официально заявили, что не предоставляют ракеты и артиллерийские снаряды *россии. Ранее якобы с соответствующей просьбой обратились кремлевские чиновники.

Несмотря на публикации в американской прессе, о том, что Северная Корея поможет россии в обход санкционного режима и продаст большое количество ракет и артиллерийских снарядов для войны в Украине, местные власти отказались от такой идеи. Они заявления о поставках не подтверждают.

Об этом 22 сентября пишет Israel Info, ссылаясь на заявление Центрального информационного агентства КНДР.

Северная Корея объявила опровержение обвинений США в реализации оружия и боеприпасов российским захватчикам. СМИ КНДР процитировали замглаву Управления материального обеспечения минобороны: «Американцы и другие враждебные силы недавно заявляли о нарушении норм резолюции Совета Безопасности ООН и распространили слух об оружейных соглашениях между КНДР и россией».

Не менее интересная публикация появилась и в китайских изданиях. Ху Сицзинь, известный китайский журналист, отметил, что для российского президента владимира путина война стала идеей фикс и вопросом жизни и смерти. По его мнению, война с Украиной приобрела «характер личной вендетты».

Ху Сицзинь также добавил, что успешное контрнаступление украинских войск «не означает, что оно может изменить исход войны». Он призвал к прекращению огня и переговорам, а не к эскалации. Каким образом это должно произойти, журналист не уточнил.

Ранее «Курсор» сообщал, что российские захватчики против Украины используют запрещенные боеприпасы. Оккупанты похвастались, что против украинских бойцов применяют фосфорные снаряды. Агрессоры запускают их и по гражданским объектам из реактивных систем залпового огня «Град».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!