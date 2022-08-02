Россия использует в Украине запрещенные боеприпасы — перехват разговора

В разговоре, который перехватила украинская разведка, российский оккупант признался, что они на войне используют запрещенные боеприпасы.

На войне, которую российская федерация* начала против Украины, страна-агрессор применяет различное вооружение, в том числе и запрещенные боеприпасы. И это подтвердил один из солдат рф в перехваченном разговоре.

Запись разговора была опубликована на YouTube украинской разведкой.

Во время общения со своим отцом военнослужащий рф, которого зовут Алексей, похвастался, что они против украинских бойцов применяют фосфорные боеприпасы. Их запускают из «Градов».

И когда отец подчеркнул, что такие боеприпасы запрещено использовать Женевской конвенцией, российский оккупант признался, что их армия на войне в Украине использует много чего запрещенного.

«Курсор» писал ранее, что США передают Украине очередной транш военной помощи, а именно на 550 млн долларов, в который вошли 155-мм боеприпасы и ракеты для высокоточных ракетных систем HIMARS. Таким образом, в Украине не ожидается нехватка ракет к Himars, отмечают эксперты.

Еще мы писали, что по данным британской разведки, россия почти исчерпала весь свой запас ударных ракет, из-за чего приходится использовать ракеты C-300 и C-400, предназначенные для ПВО.

Напомним, что территорию Украины продолжают обстреливать ракетами, и генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал два шага, которые могут помочь защититься от агрессии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!