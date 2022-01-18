КНДР заявила о четвертом запуске управляемых ракет по островной цели в Японском море

Северная Корея провела уже четвертые ракетные испытания с начала года. По предварительным данным, по островной цели в Японском море были выпущены две тактические управляемые ракеты.

Вчера Северная Корея осуществила запуск двух тактических управляемых ракет по островной цели в японском море.

Об этом во вторник, 18 января, сообщило новостное издание «Deutsche Welle» со ссылкой на северокорейское госинформагенство ЦТАК.

Сообщается, что ракеты были выпущены из военного объекта на западе страны и успешно поразили цель в Японском море, к востоку от Корейского полуострова.

Только в пятницу, 14 января, Северная Корея осуществила запуск двух управляемых ракет с поезда, а 5 и 11 января северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, и обладают маневренностью в полете, что затрудняет их обнаружение и перехват обычными средствами противовоздушной обороны.

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