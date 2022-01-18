Израиль заплатит двойную цену за немецкие подводные лодки

Израилю придется потратиться на двойную первоначальную сумму за три подводные лодки после того, как немецкая корпорация ThyssenKrupp подняла цены на военные корабли, а правительство Германии отказалось увеличить субсидии, которые оно предоставляет Израилю в связи с повышением цен.
Об этом сегодня, 18 января, сообщило новостное издание «Haaretz».
Министерский комитет по оборонным закупкам санкционировал более высокую выплату в воскресенье без уведомления общественности или Кнессета.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что индонезийская делегация прибыла в Израиль для обсуждения ситуации с COVID-19.
В состав делегации входили Национальный совет Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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