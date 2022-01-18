Израиль заплатит двойную цену за немецкие подводные лодки

В обход Кнессета и общественности министерство обороны Израиля продолжает закупку трех подводных лодок для обновления арсенала своего военно-морского флота, несмотря на то, что цена поднялась вдвое.

Израилю придется потратиться на двойную первоначальную сумму за три подводные лодки после того, как немецкая корпорация ThyssenKrupp подняла цены на военные корабли, а правительство Германии отказалось увеличить субсидии, которые оно предоставляет Израилю в связи с повышением цен.

Об этом сегодня, 18 января, сообщило новостное издание «Haaretz».

Министерский комитет по оборонным закупкам санкционировал более высокую выплату в воскресенье без уведомления общественности или Кнессета.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что индонезийская делегация прибыла в Израиль для обсуждения ситуации с COVID-19.

В состав делегации входили Национальный совет Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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