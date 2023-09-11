Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 2600 - что известно на это время

Продолжаются поиски жертв катастрофы.

В настоящее время официальное число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 681 человека.

По новым официальным данным, число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Марокко в минувшую пятницу составляет 2 681 человек, из которых 2 530 - уже похоронены.

Согласно справке Министерства внутренних дел Марокко, в различных регионах страны пострадал 2 501 человек.

Последствия землетрясения унесли жизни десятка провинций, но больше всего пострадал Аль-Хауз, расположенный к югу от Марракеша и недалеко от эпицентра, где погиб 1591 человек, за ним следует Тарудант (809 погибших).

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игиль. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

"Курсор" писал ранее, что Израиль направит гуманитарную помощь в Марокко, которое пострадало от стихийного бедствия. Помощь может включать продовольствие, лекарства, медицинское оборудование, палатки, очистители воды и многое другое, но конкретика зависит от потребностей королевства.

Еще мы писали, что израильтянин, оказавшийся в Марокко во время мощного землетрясения, рассказал об ужасе, который пришлось пережить ему и другим жителям города.

Напомним, что в сети показали последствия сильнейшего землетрясения, который всколыхнуло Марокко. На кадрах видно, как здания рушатся на глазах у испуганных людей.