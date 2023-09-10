Спасение израильтян из Марокко: появились новые детали

Израильтяне группами возвращаются домой.

Ожидается, что в ближайший час в аэропорту Касабланки приземлится спасательный отряд компании PassportCard в сотрудничестве с поисково-спасательной службой Magnus.

Этот отряд поможет десяткам клиентов компании вернуться в Израиль сегодня ночью, после того как PassportCard организовала их трансфер на автобусах из зоны катастрофы в Марракеше в Касабланку.

Отметим, что рано утром два рейса из Касабланки уже прибыли в Израиль, и это была первая группа клиентов компании, которые покинули эпицентр землетрясения.

Обновление. МАШАВ, подразделение министерства иностранных дел по оказанию международной помощи, подготовило ряд альтернативных вариантов доставки гуманитарной помощи в Марокко в зависимости от конкретных потребностей королевства, сообщил The Times of Israel официальный представитель министерства Йосси Зильберман.

Помощь может включать продовольствие, лекарства, медицинское оборудование, палатки, очистители воды и многое другое, но конкретика зависит от потребностей Рабата. По словам Зильбермана, с той минуты, как Израиль получит запросы, пройдет всего несколько часов, прежде чем самолет будет готов к вылету.

Помимо гуманитарной помощи, Израиль готов предоставить поисково-спасательные отряды через ЦАХАЛ, но это будет актуально еще несколько дней.

Ранее министерство иностранных дел направило в Рабат пять дипломатов для усиления персонала, помогающего израильтянам покинуть Марокко. По словам Зильбермана, в консульстве не было ни одного случая, чтобы израильтяне потеряли свои документы, и усилия по оказанию помощи израильтянам вернуться домой прошли гладко.

Курсор писал, что израильтянин, который оказался в эпицентре трагедии в Марокко, рассказал, как все происходило.