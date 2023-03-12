Коллаборанты экстренно эвакуируются с Донбасса — СНБО Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окрестности Бахмута усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.

Украинские военные защищают славный город Бахмут, наши военные стоят, это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, для нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая вторглась на нашу территорию.

Как докладывал генерал-полковник Сырский, усеяны трупами россиян, «вагнеровцев» все балки, территория вокруг города. Оно как посеяно там лежит. Их никто не забирает, потому что они никому не нужны.

Данилов отметил важность обороны Бахмута, которая длится уже 10 месяцев.

«Представьте себе, где были бы сегодня эти террористы, в каких городах бы они уже находились, если бы наши ребята и девушки не защищали именно этот город. Это был бы для них такой моральный подъем, что в конце концов смогла вторая армия мира взять районный центр Бахмут, и таким образом решить тот вопрос, который они не могут решить долгий промежуток времени», — сказал секретарь СНБО.

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