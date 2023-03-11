В СНБО Украины рассказали, что россия ищет боеприпасы по союзным республикам

В начале войны в Украине, путин рассчитывал в считанные дни захватить всю страну. Но ситуация вышла из-под контроля, и уже больше года российская армия топчется на одном месте.

Главная ошибка владимира путина* в планировании войны — это недооценивание украинского правительства, военных и народа, а также переоценка способностей собственной армии. «Вторая армия мира» утратила свой титул за три дня — за то количество часов, за которые не взяла столицу Украины, как об этом громко заявлялось.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что из-за собственного просчета с блицкригом в россии начали заканчиваться подготовленные запасы вооружения, и агрессор стал искать помощи у союзников. Подробней об этом информирует сайт РБК-Украина.

Чиновник утверждает, что на складах и в закромах российской армии заканчиваются подготовленные для войны запасы оружия. И даже несмотря на то, что ракеты и военная техника накапливались десятилетиями, их все равно не хватает, особенно если учитывать состояние этих боеприпасов.

Как отметил секретарь СНБО, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.

Не исключено, что владимир путин пойдет по миру с протянутой рукой так, как он уже был у президента Беларуси Александра Лукашенко. Известно, что беларусский лидер отдал путину практически все, что имел, и в запасах в Беларуси осталось очень мало боеприпасов и техники. Вероятно, что путин теперь рассчитывает на непризнанные республики.

Ранее «Курсор» информировал, что известный российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин поделился своим мнением касаемо состояния здоровья кремлевского диктатора владимира путина. По мнению Чичварика, путин «абсолютно параноидально помешан» и на теме здоровья и безопасности.

Напоминаем, что российский миллионер предположил, почему путин на самом деле начал войну в Украине. По мнению миллионера, кремлевский диктатор решил воевать, потому что не видел дальнейших перспектив «сохранения рейтинга и власти, а война всё спишет». Чичваркин считает, что для путина это «священная война», потому что она направлена на оккупацию новых территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!