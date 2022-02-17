Компания Disney планирует построить жилые районы в США

Компания будет строить жилые районы в США, первый из которых будет построен в Калифорнии. Джош Д’Амеро, председатель подразделения парков Disney, сказал, что «мы разрабатываем новые и захватывающие способы принести волшебство Disney».

Развлекательный гигант Disney выходит на рынок недвижимости и будет строить жилые районы.Предприятие называется Storyliving by Disney и будет включать в себя жилые кварталы, первый из которых будет построен на Ранчо Мюрреем в Калифорнии, где у самого Уолта Диснея был дом.

Первый жилой комплекс будет называться Coutino и будет открыт для людей всех возрастов, в то время как некоторые другие районы будут ориентированы на пожилых поклонников компании в возрасте 55 лет и старше. Районы будут спроектированы таким образом, чтобы жильцы могли заводить новых друзей, находить общие интересы, и будут спроектированы с учетом особенностей Disney. «Уже почти столетие Disney делится историями, которые тронули сердца и души людей во всем мире, — сказал Джош Д’Амеро, председатель подразделения Disney Parks, Experiences and Products.

Д’Амеро добавил, что «по мере того, как мы готовимся к вступлению компании во второе столетие, мы разрабатываем новые и захватывающие способы донести очарование Disney до людей, где бы они ни находились».

Disney предложит жителям мероприятия, семинары и проекты, в которых они могут стать волонтерами. Однако арендаторам будет предложено заплатить специальный сбор за жилье, чтобы воспользоваться льготами.

Disney работает с компанией по недвижимости DMB Development над развитием первого сообщества. Планируемые цены на дома не объявлены, но представитель Disney сказал, что они будут определены подрядчиком и основаны на рыночных условиях.

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