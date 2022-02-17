Министр экономики подпишет торговую сделку в Марокко

Министр Барбивай назвала Марокко важной страной для Израиля — в политическом, экономическом и культурном плане. Она надеется, что новое соглашение заложит экономическую инфраструктуру для расширения торговли между странами.

Министр экономики Орна Барбивай отправится в Марокко и встретится с министрами, правительственными чиновниками и лидерами бизнеса в Рабате, Касабланке и Марраке. Официальный визит запланирован на воскресенье.

Об этом сообщают в министерстве экономики.

В понедельник Барбивай встретится со марокканским коллегой и подпишет соглашение о сотрудничестве, которое, как говорят в министерстве, заложит экономическую инфраструктуру для расширения торговли между странами.

«Марокко — важная страна для Израиля — в политическом, экономическом и культурном плане», — отметила Барбивай. К слову, ее супруг, родившийся в Марокко, совершит свою поездку в Марокко впервые после отъезда из страны в 1957 году в возрасте 2 лет.

Как ранее писал Курсор, в четвертом финансовом квартале 2021 года ВВП Израиля вырос на ошеломляющие 16,6%, доведя среднегодовой показатель до 8,1%, что является самым высоким показателем с 2000 года.

Также Курсор передавал, что, согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы. В опросе приняли участие более 500 участников, которых попросили сравнить их текущий опыт с их образом жизни до недавнего скачка стоимости жизни.

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