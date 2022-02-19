Компанию Tesla обвинили в расизме

Для чернокожих сотрудников флагманского завода Tesla в Калифорнии приход на работу может означать преследование, издевательства со стороны начальника или обнаружение расистских граффити, нанесенных на заводские стены.

Об этом говорится в новом иске, поданном Калифорнийским департаментом справедливого трудоустройства и жилищного строительства (DFEH), в котором утверждается, что чернокожие рабочие на заводе компании во Фримонте столкнулись с «безудержным расизмом», который компания «не контролировала в течение многих лет».

В иске агентство сообщает, что чернокожие рабочие сообщали, что они подвергались расистским оскорблениям и рисункам, и им поручали работу с наибольшим физическим напряжением. «Рабочие называли фабрику «рабством» или «плантацией», — говорится в жалобе агентства.

«Tesla продолжает уклоняться от ответственности», — говорится в иске. «Хотя компания утверждает, что не терпит расовых притеснений и дискриминации на своих фабриках».

Обвинения в расовой дискриминации на предприятиях Tesla в США не новы. В последние годы компания столкнулась с несколькими судебными исками о дискриминации со стороны сотрудников по аналогичным обвинениям. Но новый иск, поданный правительственным агентством, может иметь гораздо более широкие последствия.

«Здесь потенциал для реальных системных изменений гораздо выше», — сказала Вина Дубал, профессор трудового права в юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета.

Tesla назвала иск «неправильным» в публичном сообщении в блоге , отметив, что он сосредоточен на предполагаемых неправомерных действиях, имевших место в период с 2015 по 2019 год, но что в последние годы DFEH отклонил десятки индивидуальных жалоб на дискриминацию против компании.

Компания заявила, что не терпит притеснений и наказывает и увольняет работников, допустивших проступки. «Рассказ, созданный DFEH и несколькими фирмами-истцами для привлечения внимания общественности, не является фактическим доказательством», — сказал Тесла.

Ранее на этой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск обвинил федеральные регулирующие органы в несправедливом преследовании Tesla, заявив в недавнем заявлении, что Комиссия по ценным бумагам и биржам предприняла «чрезмерные усилия» для наблюдения за компанией, которые «похоже, рассчитаны на то, чтобы ограничить ее свободу слова».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, в какой стране самые дешевые электромобили.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.