Конгрессмен США, солгавший о еврейском происхождении, однажды хвалил Гитлера и шутил об убийстве евреев

Представитель Палаты представителей США от республиканцев Джордж Сантос, солгавший о том, что он был евреем, потомком переживших Холокост, по всей видимости, хвалил Гитлера и шутил об убийстве евреев в недавно обнаруженном посте многолетней давности в Facebook.

Об этом сообщает Patch Glen Cove.

В комментарии, который Сантос, как сообщается, оставил под постом друга в 2011 году, будущий конгрессмен написал «высокий Гитлер, лололол» и «убейте ее кто-нибудь!! Евреи и негры в основном лололол!!!”.

Бывший друг Сантоса отправил скриншоты давно удаленного комментария журналистам, которые подтвердили их правдивость благодаря бывшему соседу конгрессмена по комнате, который также сказал, что Сантос шутил об оплате счетов за едой, «но он отмахнулся, сказав, что он еврей».

Адвокат Сантоса Джозеф Мюррей сказал Патчу, что комментарий «полностью ложный», добавив: «Абсолютно не о чем говорить».

Республиканская партия округа Нассау уже призвала Сантоса уйти в отставку из-за его лжи, которая была раскрыта в декабрьском расследовании New York Times, опубликованном после его победы на выборах, а Еврейская республиканская коалиция заявила, что его больше не ждут на их мероприятиях.

Особую озабоченность местного отделения партии вызвали ложные заявления конгрессмена о его еврейском происхождении. Обе партии уже выстраивают возможные замены, если Сантос уйдет в отставку, в том числе депутат округа Мази Мелеса Пилип, республиканец эфиопско-израильского происхождения.

Сантос до сих пор отказывается уйти в отставку и, кажется, наслаждается негативным вниманием, поскольку недавно его заметили, когда он делал селфи в караоке-баре в Вашингтоне (округ Колумбия). В пятницу он выступил с речью в Палате представителей, чтобы отметить Международный день памяти жертв Холокоста.

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