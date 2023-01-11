Лгал о еврейском происхождении: в США скандального республиканца призывают уйти в отставку

В Нью-Йорке (США) местные республиканские лидеры призывают к немедленной отставке нового конгрессмена Республиканской партии Джорджа Сантоса.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В отношении Сантоса прокуратура проводит многочисленные расследования в связи с его личными финансами и финансами кампании, а также ложью о его резюме и еврейском семейном наследии.

«Его ложь не была простой выдумкой. Он опозорил Палату представителей. Ему не рады здесь, в республиканском штабе», — заявил на пресс-конференции председатель республиканского комитета округа Нассау Джозеф Кэйро-младший.

У местной партии нет механизма для отстранения Сантоса от должности. На прошлой неделе он был приведен к присяге в Палате представителей США.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как два демократа из Нью-Йорка обратились в Комитет по этике Палаты представителей с просьбой провести расследование в отношении Сантоса. Представители Ричи Торрес и Дэн Голдман в письме комитету заявили, что Сантос также не представил «своевременных, точных и полных» отчетов о раскрытии финансовой информации.

На этой неделе беспартийный юридический центр кампании подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию и призвал регулирующие органы провести расследование в отношении Сантоса. По словам представителей центра, «гора лжи», которую Сантос распространял во время кампании о своей истории жизни и квалификации, должна побудить комиссию «тщательно расследовать столь же наглую ложь о том, как его кампания собирала и тратила деньги».

Первоначально победа Сантоса, открытого гея-республиканца, который сменил место в Палате представителей Лонг-Айленда, принадлежавшее демократам в течение десяти лет, рассматривалась как одно из ярких пятен его партии на неутешительных промежуточных выборах. Но когда стали появляться сообщения о том, что он лгал о своем еврейском происхождении, карьере в ведущих фирмах Уолл-стрит и высшем образовании, Сантос стал вызывать проблемы в партии.

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