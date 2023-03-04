В США заявили, что Китай оказался в затруднительном положении из-за россии

В Белом доме объяснили, чем это грозит Пекину.

Активность *россии, направленная против Украины, создает проблемы для Китая и может ухудшить его отношения с Европой и другими странами мира.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Укринформ».

По ее словам, американские чиновники не обнаружили никаких действий со стороны Китая, направленных на предоставление россии летального оружия. Однако, Китай находится в непростой ситуации.

«Каждый шаг Китая навстречу россии усложняет его взаимодействие со странами Европы и остальным миром», — отметила Жан-Пьер.

Представитель администрации президента подчеркнула, что позиция США по этому вопросу уже была неоднократно выражена, в частности, в ходе встречи госсекретаря Энтони Блинкена и китайского представителя Вана в Мюнхене, где эта тема была подробно обсуждена.

Напомним, в Китае недовольны кремлем из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликованы в США. В Пекине хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной, иначе это вредило бы образу нейтрального посредника и отношениям с США. До этого представитель Китая Ван заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.

«Курсор» писал о том, что Министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты прекратить подавление предприятий страны после того, как Вашингтон обнародовал дополнительные санкции, направленные против более 20 китайских компаний. В ведомстве заявили, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.