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Корги научился приносить пиво из холодильника своей хозяйки - этот момент попал на видео

19:10, Сегодня
Мировые новости
кружка пива фото
Фото: canva.com
В сети прославился пес, приносящий своему хозяину пиво из холодильника.

На ролике показано, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяйки идет в холодильник и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит девушке.

Об этом пишет novosti24.kyiv.ua.

После напоминания животное даже возвращается и закрывает дверцу. Чтобы псу было удобнее открывать холодильник, к его двери приделан большой канат с воланом внизу. За два дня ролик собрал более 600 тысяч просмотров. Его героиней стала собака породы корги по кличке Кетчуп из Калифорнии. У питомца даже есть своя страница в Instagram, где ее хозяева публикуют фото и видео.

 

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Публикация от Ketchup The Corgi ⚡️ (@ketchupthecorgi)

Ранее "Курсор" писал о том, что собака "заговорила" вместе с хозяином во время талант-шоу.

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