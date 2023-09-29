Собака "заговорила" вместе с хозяином во время талант-шоу

Некоторые пользователи соцсетей уверены в том, что номер был постановочным.

В сети появился видеофрагмент популярного шоу талантов, на котором хозяин задает вопрос своему щенку, а тот отвечает, имитируя человеческий язык.

Как зрители, так и члены жюри явно были шокированы происходящим и не могли поверить в правдивость происходящего.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей уверены в том, что номер был постановочным, а голос щенка — ненастоящим: «честно, тяжело верится», «и неправда это», «не может такого быть».

Напомним, собака научилась приносить хозяйке пиво и стала звездой сети. На ролике показано, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяйки идет в холодильник и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит девушке.

После напоминания животное даже возвращается и закрывает дверцу. Чтобы псу было удобнее открывать холодильник, к его двери приделан большой канат с воланом внизу.

За два дня ролик собрал более 600 тысяч просмотров. Его героиней стала собака породы корги по кличке Кетчуп из Калифорнии. У питомца даже есть своя страница в Instagram, где ее хозяева публикуют фото и видео.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Изучение поведения было проведено на 40 собаках, которых просили принести определенную игрушку по имени. Результаты исследования показали, что только 7 собак поняли, какую именно игрушку нужно принести, когда им было сказано ее название. Исследователи предполагают, что смещение головы является способом, которым собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.