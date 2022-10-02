Король Чарльз III не послушал Лиз Трасс и откажется от речи на саммите по изменению климата Cop27 – СМИ

Букингемский дворец подтвердил, что король Великобритании Карл III не примет участие в саммите по изменению климата Cop27. Он якобы отверг предложение премьер-министра Лизз Трасс выступить с речью.

Чарльза III пригласили на 26-ю конференцию ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе и был «все готов к поездке», но в последний момент правитель отказался.

Об этом 2 октября сообщает Sunday Times.

Монарх, ветеран кампании по проблемам окружающей среды, был приглашен на 27-ю конференцию ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе в следующем месяце. Глава правительства выдвинула возражения во время личной аудиенции в Букингемском дворце в сентябре, но тот не дал свое согласие на поездку.

Издание, ссылаясь на высокопоставленного королевского представителя, утверждает, что ему пришлось очень тщательно подумать о том, какие шаги предпринять для своего первого зарубежного турне, и он не собирается посещать Египет. Новый монарх якобы «лично разочарован» тем, что пропустит конференцию, поскольку «все выстроились в очередь, чтобы пойти к нему на встречу». При этом запланировано несколько мероприятий, связанных с его Инициативой устойчивых рынков (SMI), целью которой является убедить бизнес инвестировать в экологически чистые инициативы.

Ранее 73-летний Чарльз принимал активное участие в предыдущих экологических саммитах. Король произнес вступительную речь на Cop21 в Париже в 2015 году, призвав к «обширной военной кампании» по борьбе с климатическими изменениями. Он обратился к мировым лидерам с просьбой выделить «триллионы, а не миллиарды долларов». Чарльз тогда также созвал мировых лидеров и представителей деловых кругов, чтобы призвать их подписать знаменательное Парижское соглашение по климату до саммита.

В прошлом году нынешний король выступил с речью на церемонии открытия Cop26 в Глазго. Он обратился с призывом к мировым лидерам занять «военную позицию» для борьбы с угрозой изменения климата.

Ранее «Курсор» сообщал, что Чарльз автоматически стал королем после смерти Елизаветы II. В Сент-Джеймском дворце в Лондоне Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.