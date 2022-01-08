Коронавирус может вызывать у детей очень опасное осложнение — ученые

Специалисты говорят, что вероятность тяжелого течения болезни у детей, зараженных штаммом Омикрон, намного меньше, чем у взрослых. Однако есть опасный почобный эффект.

Американские ученые заявили, что среди детей наблюдается повышенный рост заболеваемости сахарным диабетом 1 и 2 типов. Речь идет о детях, которые перенесли коронавирус. Речь идет о показателе роста в 2,6 раза.

Об этом сообщили ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Однако пока непонятно, является ли такой диабет хроническим заболеванием, так как наблюдения ведутся всего чуть больше 4 месяцев.

Примечательно, что исследования, проведенные ранее в Европе, констатировали рост случаев диабета среди переболевших взрослых и детей.

Что же касается Штатов, то количество отправленных в больницы детей с коронавирусом резко выросло. Госпитализация детей превзошла самые высокие показатели волны заболеваемости «Дельтой».

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, какие шансы заразиться Омикроном после Дельты.

Кроме того, мы писали, что в ВОЗ предупредили об опасности Омикрона.

Еще напомним, что названы очень похожие симптомы COVID-19 у вакцинированных и непривитых.

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