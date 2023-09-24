Корова на мотоцикле повеселила пользователей Сети

Животное прокаталось с ветерком, чем удивило всех.

Человек из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное мотоциклом.

Об этом пишет "storinka".

Видео снял один из участников движения. На нем видно, как корова едет на колени у своего хозяина, ведущего мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.

При этом особое внимание со стороны других участников дорожного движения не раздражает животное. Пользователи Сети, комментируя видео, отметили, что для Пакистана подобная картина является обычным явлением.

Ранее "Курсор" писал о том, что на британском пляже стадо коров напало на группу людей.