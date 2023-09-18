На британском пляже стадо коров напало на группу людей

Это самые смертоносные животные в этом государстве.

В Великобритании стадо коров напало на мужчину и двух женщин, вследствие чего первого доставили в больницу вертолетом.

Об этом сообщает Mirror.

Это произошло вечером 16 сентября на пляже Traigh Eais на шотландском острове Барр с 56-летним мужчиной и двумя женщинами. Они оказались в ловушке и попали под копыта целого стада коров.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, шотландской пожарно-спасательной службы и спасательной группы Barra Coastguard.

Отмечается, что пострадавшего мужчину ударили в грудь, а также он находился в шоковом состоянии. Его на вертолете доставили в Университетскую больницу королевы Елизаветы в Глазго, а двух женщин – в больницу Святого Брендана в Каслбэе.

К счастью, 56-летнего мужчину уже выписали, как и двух женщин. Всем им оказали помощь и дали необходимые рекомендации.

Интересно, что этот инцидент произошел вскоре после публикации информации, согласно которой корова – самое смертоносное животное в Великобритании. Каждый год жертвами их нападений становятся 3-4 тысячи человек.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение этих показателей. В Управлении по охране труда и технике безопасности правительства Великобритании рассказали, что с 2018 по 2022 год коровы убили более 30 человек.

Ранее "Курсор" сообщал, что обезьяна пришла на похороны фермера, кормившего ее, где растрогала людей своим неожиданным действием.