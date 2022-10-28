Космическая война: США ответили на угрозы россии

Ранее в россии* заявили, что могут атаковать западные коммерческие спутники, поддерживающие Украину.

В Соединенных Штатах заявили, что они отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре. Такое заявление прозвучало после того, как россия пригрозила развязать космическую войну и нанести удары по спутникам миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

«США привлекут россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет», — сказал представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби не стал уточнять, каким именно будет ответ Америки на такие действия россии. Кирби лишь добавил, что россия хочет получить противоспутниковые системы.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что высокопоставленный российский чиновник пригрозил, что россия может атаковать западные коммерческие спутники, поддерживающие Украину. Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями мид россии константин воронцов заявил ООН, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются использовать космос для усиления западного господства и что «квазигражданская инфраструктура может быть законной мишенью для ответный удар».

Ранее Курсор писал, что в Пентагоне прокомментировали заявления путина о ядерном оружии. В США заявили, что применение ядерного оружия может значительно изменить ситуацию в целом мире.

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