В Пентагоне прокомментировали заявления путина о ядерном оружии

В США заявили, что применение ядерного оружия может значительно изменить ситуацию в целом мире.

На сегодняшний день в Министерстве обороны Соединенных Штатов не видят признаков того, что говорило бы о том, что президент россии владимир путин принял решение об использовании «грязной бомбы».

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Если бы россия решила применить какой тип ядерного оружия, вы увидели бы очень значительную реакцию международного сообщества… И мы собираемся продолжать сообщать, что любой тип использования оружия такого рода или даже разговора об использовании такого оружия являются опасными и безответственными», — заявил Остин.

Остин также отметил, что впервые за 70 лет поднимается вопрос ядерного удара, который «потенциально может изменить ситуацию для мира в целом».

Накануне путин заявил, что им «не нужен ядерный удар по Украине и что в рф никогда не говорили о применении ядерного оружия».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что путин предупрежден о последствиях, с которыми столкнется россия, если применит ядерное оружие против Украины.

Ранее Курсор писал, что путин заявил о возможности ядерной войны. путин воспользовался возможностью раскритиковать Украину и вспомнить о так называемой «грязной ядерной бомбе».

Курсор писал, что эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

В Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Напомним, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!