Космический корабль NASA побил рекорд дальности полета от Земли

Американско-европейский транспортный космический корабль Orion установил новый рекорд по дальности полета. Он отдалился от Земли на расстояние в 401 798 км и это еще не предел.

Об этом пишет Space.

Orion побил предыдущий рекорд, который был установлен в 1970 году пилотируемым космическим кораблем «Аполлон-13». Тогда аппарат отдалился от нашей планеты на расстояние в 400 171 км. Но изначально астронавты не собирались устанавливать никаких рекордов, ведь задача корабля состояла в том, чтобы совершить высадку на Луну. Однако на борту корабля возникла авария и из-за ограниченного запаса кислорода в лунном модуле, NASA начало продумывать план быстрого возвращения экипажа домой. Было принято решение использовать гравитацию Луны, чтобы поменять орбиту и выйти на путь к Земле. Корабль облетел спутник на далеком расстоянии и вернулся на нашу планету.

Что касается корабля Orion, то эксперты также не ставили себе цель побить рекорд, установленный 52 года назад, хотя они предполагали, что это может произойти. Но вот только на борту корабля нет людей, лишь тестовая кукла.

По словам Джима Геффре из NASA, космический корабль Orion вышел на очень далекую орбиту от Луны и таким образом побил рекорд расстояния от нашей планеты для кораблей, предназначенных для полетов экипажа.

Но, как говорит эксперт, это не все рекорды, которые может установить Orion. В понедельник, 28 ноября, он отдалится от Земли еще больше, выйдя на расстояние примерно в 432 000 км. Около недели он проведет на этой орбите, после чего приблизится к Луне и вернется на Землю.

«Курсор» писал ранее, в NASA уверены, что через 6-7 лет будут обеспечены условия, чтобы люди смогли находиться на Луне продолжительное время. Речь идет, прежде всего, об ученых-исследователях.

Еще мы писали, что согласно новому исследованию, Луна могла образоваться сразу после катастрофического удара, который оторвал кусок Земли и выбросил его в космос.