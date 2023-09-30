Кота наградили премией за необычный страховой случай

Он оказался в числе победителей среди животных в этом году.

Нью-йоркский кот стал настоящей звездой после получения премии Hambone Award за необычную страховую выплату за домашних животных в этом году. Компания Nationwide Pet Insurance сообщила, что 15-я ежегодная премия Hambone, названная в честь собаки, которая съела всю ветчину, находясь в ловушке в холодильнике, была присуждена коту по имени Джайлс. Его нашли свернутым в диване-кровати.

Об этом пишет prnewswire.com.

Владельцы животного Рид и Кейтлин рассказали, что кот находился под диваном-кроватью, когда мачеха Рида сложила его. К счастью, Джайлз быстро пришел в себя после случившегося. Жюль Бенсон, главный ветеринарный директор Nationwide, отметил, что быстрые действия семьи Джайлза и команда ветеринаров обеспечили коту скорейшее выздоровление.

В результате Джайлзу и его владельцам была вручена награда Hambone Award, подарочная карточка и пожертвования от имени кошки к одобренной благотворительной организации, занимающейся домашними животными, по выбору семьи.



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