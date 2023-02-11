Как правильно расшифровать мяуканье кота

Издавая звук «мяу» котик может просить кушать или высказывать недовольство — все зависит от ситуации.

Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные, пишет Styler.

Чаще всего звук «мяу» коты издают, если голодны. Этот звук в таком случае они повторяют часто и настойчиво. Поэтому рекомендуется кормить животное регулярно, поскольку нарушение привычного режима вызывает у котов сильное беспокойство.

Также мяуканьем коты высказывают недовольство и нередко — из-за закрытой межкомнатной двери. Это животных почему-то сильно волнует и огорчает — для спокойствия им нужно совершать регулярные обходы вверенной ему территории, а закрытая дверь препятствует этому.

Если вы занимаетесь своим делом, а кот подошел и настойчиво мяукает — он требует вашего внимания. Если же дремлющего кота побеспокоили вы и он издал звук «мяу» — это призыв оставить его в покое.

При этом слезы кота не означают, что ему больно или плохо, о чем нередко думают хозяева. Чаще всего слезы у животного являются реакцией на пыль или внешнее повреждения. Однако если у кота наблюдаются параллельно со слезами другие негативные симптомы, к примеру, потеря аппетита, вялость, тогда стоит обратиться к ветеринару.

Напомним, ученые изобрели «универсальный язык» общения с кошками с помощью медленного моргания.

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