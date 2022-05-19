Красный Крест заявил, что зарегистрировал сотни украинских военнопленных из Мариуполя

Международный Красный Крест заявил в четверг, что зарегистрировал «сотни» украинских военнопленных, которые покинули сталелитейный завод «Азовсталь» в Мариуполе.
В сообщении говорится, что команда базирующегося в Женеве гуманитарного агентства, которое имеет опыт работы с военнопленными и обмена пленными, не доставляла их в «места, где они содержатся» — какие именно, не уточняется.
Красный Крест сослался на правила Женевских конвенций, которые должны позволять организации опрашивать военнопленных «без свидетелей», и что свидания с ними не должны быть «неоправданно ограничены».
«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.
Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!