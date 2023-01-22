Кремль с трех сторон укрепили ПВО

Все начиналось с того, что армия рф* собиралась захватить украинскую столицу за три дня. Но спустя много месяцев безуспешного захвата чужой территории, российские агрессоры готовятся к обороне москвы.
Об этом сообщает OSINT-аналитика Evergreen Intel в Twitter.
Сообщается, что в центре москвы уже в третий раз была замечена ПВО. Комплексы размещают в жилых кварталах на крышах зданий. Известно, что именно система «Панцирь-С1» будет охоронять москву в случае угрозы со стороны Украины. И удивительно то, что в центре зоны действия трех систем находится Кремль.
Одну из системы недавно установили на крыше главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.
Напомним, что москва надеется, что Запад окажет давление на Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!