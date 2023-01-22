Кремль с трех сторон укрепили ПВО

Все начиналось с того, что армия рф* собиралась захватить украинскую столицу за три дня. Но спустя много месяцев безуспешного захвата чужой территории, российские агрессоры готовятся к обороне москвы.

Об этом сообщает OSINT-аналитика Evergreen Intel в Twitter.

Сообщается, что в центре москвы уже в третий раз была замечена ПВО. Комплексы размещают в жилых кварталах на крышах зданий. Известно, что именно система «Панцирь-С1» будет охоронять москву в случае угрозы со стороны Украины. И удивительно то, что в центре зоны действия трех систем находится Кремль.