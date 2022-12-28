Москва надеется, что Запад окажет давление на Украину — эксперты ISW

москва* намерена использовать Запад в качестве рычага давления, чтобы реализовать свои в Украине.

По словам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), кремль, скорее всего, продолжит концентрировать свое недовольство на Западе и игнорировать Украину как суверенное образование, поддерживая текущие информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказать давление на Украину для переговоров.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что москва обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с россией как обязанность западных официальных лиц.

Кроме этого, кремль обычно подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны на Украине, а не недовольство самой Украиной, чтобы извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров.

Эксперты заявили, что россия будет постоянно изображать украинских чиновников как тек, кто затягивает войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для россии условиях.

Ранее Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

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Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!