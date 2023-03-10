Кризис в Грузии: рф заговорила о возможных «провокациях» в Южной Осетии и Абхазии

Песков сказал, что существуют риски дестабилизации в Абхазии и Южной Осетии.

Кремль заявил сегодня в пятницу, что видит риски возможных «провокаций» в Южной Осетии и Абхазии, двух отколовшихся регионах Грузии, поддерживаемых россией*. Заявление прозвучало после нескольких дней протестов в Грузии по поводу законопроекта об «иностранных агентах».

Сегодня в пятницу парламент Грузии отказался от планов принятия закона, который три дня подряд вызывал массовые уличные протесты в столице страны — Тбилиси.

Агентство Reuters сообщает, что пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил в пятницу, что москва «с обеспокоенностью» наблюдает за ситуацией.

«Ситуация, которая спровоцировала эти народные волнения, не имеет никакого отношения к российской федерации…. В то же время мы видим, что чья-то рука не «невидима», она вполне видна. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к (грузинскому) народу… из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы», — сказал он.

Пресс-секретарь также раскритиковал введенные Арменией ограничения в отношении некоторых российских граждан на фоне недавнего запрета Еревана на въезд для ряда российских депутатов и руководителей СМИ.

Чиновник также назвал заморозку российских активов в ЕС «нарушением международного права и посягательством на собственность», а также «посягательством на основы мировой экономики».

«Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться», — добавил он.

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