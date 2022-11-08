Кровавое подавление протестов в Иране: кому грозит смертная казнь

Парламент Ирана потребовал от судебной системы применить к задержанным за протесты в стране такие меры, «чтобы это послужило хорошим уроком для всех».

В тюрьмах Ирана находится примерно 14 тысяч человек, которых задержали за протесты после смерти Махсы Амини.

Высшая мера наказания, которая им угрожает, — это смертная казнь.

Иранский парламент большинством голосов потребовал от судебной системы «не проявлять снисхождения» к протестующим.

В Иране проходят крупнейших протесты против правящего режима, которые были спровоцированы смертью Махсы Амини, 22-летней иранской девушки, погибшей после избиения полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. При этом иранские власти отрицают обвинения.

В открытом письме, подписанном 227 из 290 членов депутатами иранского парламента, призывается преподать протестующим «хороший урок», чтобы предупредить тех, кто еще угрожает авторитету иранских властей.

«Мы, представители нации, просим судебную систему относиться к тем, кто вел войну (против исламского истеблишмента) и нападал на жизнь и имущество людей, как ДАИШ (террористы), таким образом, чтобы это послужило хорошим уроком», — говорится в письме, согласно иранским изданиям.

Сейчас в Иране обвинения в причастности к общенациональным протестам предъявлены по меньшей мере 1000 человек. Судебные процессы являются публичными и продолжаются уже больше недели.

Координатор ООН по ситуации с правами человека в Иране Джаваид Рехман сообщил на Совбезе ООН, что с начала протестов в Иране арестовано 14 000 человек, включая журналистов, активистов, юристов и преподавателей.

Ранее Курсор писал, что Иран угрожает Саудовской Аравии из-за освещения протестов в СМИ.