Иран угрожает Саудовской Аравии из-за освещения протестов в СМИ

Иран усиливает риторику против иностранных СМИ, которые он обвиняет в поддержке протестов. Иранский режим сталкивается с протестами уже более полутора месяцев.

Поскольку Тегеран считает, что протесты будут продолжаться, он хочет найти способ прекратить поддержку, не связанный с насильственным подавлением. Теперь режим хочет, чтобы иностранные репортажи прекратились, и он хочет, чтобы любые СМИ, которые поддерживают демонстрантов на персидском языке за границей, или диссидентские СМИ, почувствовали, что их предупредили.

С этой целью иранские проправительственные СМИ Tansim, близкие к КСИР, выступили с предупреждениями против Iran International и Саудовской Аравии. Это не первый раз, когда режим делает это. Они обвинил Iran International в том, что он является «террористическим СМИ», и неоднократно угрожал Саудовской Аравии с тех пор, как в конце сентября начались протесты.

Согласно отчету Tasnim, «Иран отправил сообщение, потому что Иран знает, что спутниковый новостной канал Iran International финансируется Саудовской Аравией».

Далее в отчете говорится, что «саудовцы заявили в ответ, что они не имеют ничего общего с Iran International, и они дезавуировали эти террористические СМИ. Но мы полностью знаем связь Саудовской Аравии с Iran International. И мы знаем, что Саудовская Аравия является источником финансирования антииранских мер и что это квази-СМИ финансируется Саудовской Аравией».

Однако сейчас иранский режим намекает, что с Саудовской Аравией могут произойти «возможные инциденты». Это произошло через несколько дней после того, как было опубликовано видео, на котором показана угроза атаки иранских дронов-камикадзе Shahed 136 на энергетический комплекс Shaybah в Саудовской Аравии.

Еще в августе 2019 года аналогичная атака старых типов иранских беспилотников была нацелена на этот объект, это произошло за месяц до того, как Иран также нацелился на иранский энергетический объект Абкайк.

За любыми атаками, которые произойдут в ближайшие недели, скорее всего, будет стоять КСИР. Глава КСИР генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран предупредил правительство Саудовской Аравии о том, что СМИ, поддерживаемые Королевством, пытаются «спровоцировать нашу молодежь пропагандой… Будьте осторожны в своем поведении и контролируйте эти СМИ, иначе дым будет вам в глаза». Мы закончим с вами. Вы проникли в наши внутренние дела через эти СМИ, но знаете, что вы уязвимы. Мы говорили вам быть осторожными».

Иран намекнул, что может попытаться усилить «врагов» Саудовской Аравии в регионе. Интересно, что Иран заявил, что может попытаться создать разногласия между Саудовской Аравией и «Египтом, Ираком, Катаром, Оманом и даже ОАЭ». Иран также намекнул, что Кувейт можно побудить напасть на Эр-Рияд.

Иран хочет использовать мнение о том, что Саудовская Аравия сближается с Израилем, для распространения пропаганды против Эр-Рияда.

Отчет Tasnim намекает на нарушение экспорта нефти из Саудовской Аравии; поощрение хуситов в Йемене к новым атакам или другим методам. Иран также заявил, что он разговаривал с иракскими официальными лицами, чтобы передать сообщения саудитам, чтобы попытаться остановить антииранское освещение в СМИ. В прошлом году Ирак выступал посредником в переговорах между Саудовской Аравией и Ираном.

Саудовская Аравия уже находится под давлением из-за напряженности в отношениях с администрацией США. Эта напряженность якобы связана с ценами на нефть, но дело не только в этом.

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