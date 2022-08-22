США усилят контроль за соблюдением санкций против рф — СМИ

Администрация Джо Байдена стремится закрыть лазейки и пытается убедить Китай и Индию ограничить торговлю с россией*.

США ввели ряд мощных санкций против экономики россии, чтобы наказать ее за вторжение в Украину. Теперь официальные лица США настаивают на том, чтобы они были эффективными, закрывая лазейки и заручаясь поддержкой других стран для поддержки ограничений.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что чиновники администрации президента США Джо Байдена говорят, что цель второго этапа — перекрыть все оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые президенту рф путину для ведения войны, даже несмотря на то, что Европа продолжает закупать значительные объемы нефти и газа в россии.

«Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают россии поддерживать доступ к международным валютам, блокировку банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список, и наказание иностранных компаний, уличенных в экспорте подсанкционных товаров», — говорится в материале.

По мнению авторов, это также означает попытки убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к западной кампании экономического давления, сократить поток денег и экспорта, все еще поступающих в Россию.

«Цель Вашингтона заключается в том, чтобы дать украинцам возможность защищать себя, ослабить способность России вести эту войну и проецировать силу в будущее», — отметил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Представители США отмечают, что они и не рассчитывали, что их стратегия экономических ограничений достигнет своих целей мгновенно, но влияние санкций будет постепенно усиливаться.

Чтобы убедиться в этом, США раскрывают группы людей и компаний, которые помогают России обойти санкции, заявили чиновники.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем.

«Те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям», — заявляло ранее Министерство финансов США.

Тем не менее, несколько крупных стран, таких как Китай, Индия и Иран, которые имеют давние торговые и оборонные связи с Россией, продолжают экспорт товаров, запрещенных санкциями США.

В частности, китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые, по словам официальных лиц США, имеют, например, военное применение. А компании из Индии продолжают поставлять россиянам оборудование для нефти и газа, также запрещенное экспортным контролем США.

Как сообщал Курсор, в конце июля Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев санкции против россии, введенные в связи с войной в Украине. В решении было подчеркнуто, что эти ограничения, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».

Также, как информировал Курсор, эксперт по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал сообщила, что в результате введенных санкций жители россии уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров, а в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!