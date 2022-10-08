Подарок путину: в день рождения российского диктатора вспыхнул Крымский мост

Мост, соединяющий временно оккупированный рф* Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября.

В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

В «Твиттере» 8 октября очевидцы опубликовали фото с места событий.

Цистерна с горючим полыхает уже почти час. Загорелся один из вагонов товарного поезда, следовавшего из Тамани в Керчь. Видно сильное задымление, о причине возгорания и пострадавших не сообщается. Пожарные пытаются потушить, но это сделать не удается.

More footage of Crimean bridge pic.twitter.com/kcuXLjRmC6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022



Жители Керчи сообщили о взрыве возле Крымского моста. Их комментарии в соцсетях подтверждают панические настроения, считая, что в конструкцию попала ракета: «от удара вылетели стекла», «пожили и хватит», «былое «величие» уже не вернут».

Символизму события придает тот факт, что президент рф владимир путин 7 октября отмечал день рождения. Пожар на Крымскому мосту стал для него крайне негативным известием, ведь конструкция олицетворяла результаты экспансионистской и захватнической внешней политики главы кремля.

Ранее «Курсор» сообщал, что украинские власти назвали Крымский мост законной военной целью, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии. Именно по железнодорожной ветке оккупанты перебрасывают необходимую технику. Чиновники дали понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель. Это незаконное основные пути для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!