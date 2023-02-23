Ларнака на Кипре — перспективы развития рынка недвижимости

Инвестиции в недвижимость Ларнаки процветают — здесь наблюдается высокий спрос со стороны иностранцев. Учитывая различные виды недвижимости, доступные для инвестирования, неудивительно, что многие видят перспективу генерировать прибыль от сдачи в аренду и перепродажи. Рассказываем, почему потенциал Ларнаки как локации для вложений в недвижимость только раскрывается.

Местоположение Ларнаки

Ларнака — один из прибрежных городов Кипра, он сочетает городскую жизнь с роскошными видами пляжей и моря. У инвестора есть множество вариантов в какие проекты вкладываться.

Если вы хотите инвестировать в современные квартиры в центре города, вам не придется отказываться от вида на море, поскольку центр находится на берегу. Это дает городу большое преимущество, когда речь заходит о том, какую недвижимость она может предложить:

Апартаменты. Поскольку Ларнака — прибрежный город, есть огромный поток туристов, желающих арендовать квартиры рядом с набережной. Это самое подходящее место для инвестиций в жилую недвижимость города. Виллы. Город окружен обширными земельными участками, многие из которых продаются для строительства роскошных вилл. Они обеспечивают высокое качество жизни и приватность. Инвестируя в виллу, вы получаете просторную и уединенную территорию. Благодаря большому пространству между соседями, арендаторы не ограничены так сильно, как это может быть в многоквартирном доме.

Уже сейчас многие готовы рассмотреть приобретение виллы в Ларнаке, чтобы пополнить инвестиционный портфель выгодным вложением. А подобрать недвижимость с высоким ROI вам поможет SPM Real Estate. Компания помогает с оформлением документов, консультирует по приобретению апартаментов, вилл и коммерческой недвижимости.

Рост рынка недвижимости

Ларнака — третий по величине город на Кипре и центральный транспортный узел страны. В 2022 году локация выделилась наибольшим ростом цены продажи недвижимости (3,1% во втором квартале 2022 года) и демонстрировала стабильные результаты в течение четырех кварталов подряд.

Город продолжает формировать большой портфель для инвестиций в недвижимость. Что касается квартир и домов для отдыха, стоимость аренды выросла на 5,7% и 3,7% соответственно. По мере развития реконструкции пристани для яхт и порта мы увидим дальнейший стремительный рост рынка недвижимости в городе.

Данные, представленные в 2022 году, свидетельствуют о росте цен на квартиры на 2,5%, а рыночная ставка на курортные апартаменты выросла на 0,7%. Дома для отдыха и краткосрочная аренда элитной недвижимости демонстрируют поразительный рост: ставки аренды выросли на 6,3%.

В 2022 году спрос на кипрскую недвижимость значительно вырос: на Кипре было продано более 5000 объектов, из которых 896 находились в Ларнаке, что увеличило инвестиции в жилую недвижимость города на 58% по сравнению с 2021 годом.

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