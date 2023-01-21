Лавров исключил любые переговоры с Зеленским

В информационном пространстве все чаще всплывает вопрос о проведении мирных переговоров между Украиной и россией ради завершения войны

Однако чем больше времени проходит, тем меньше вероятности того, что мирные переговоры в принципе могут быть. А недавно глава мид рф* сергей лавров во время пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные требования для завершения войны.

Подробней об этом информирует информационное агентство ASPI.

Глава мид рф считает, что десять пунктов, что презентовал Зеленский для урегулирования ситуации, представляют собой «нелепые инициативы», в которых «навалено все что можно».

Также лавров подчеркнул, что Зеленский сам исключил любые переговоры с рф на законодательном уровне. В то же время, министр отметил, что россия готова пойти на любые переговоры, но пока предложений со стороны Украины не поступало. Помимо прочего, лавров считает, что «Запад не разрешает Украине вести переговоры».

Напомним, что лавров сравнил россиян с евреями в период Холокоста, а также вспомнил о Гитлере.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!