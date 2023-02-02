Легендарный Оззи Осборн уходит со сцены

Легенда рока находится в том возрасте, когда с организмом происходят необратимые изменения, и вместо профессиональной деятельности приходится выбирать здоровье.

Всемирно известный музыкальный исполнитель Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности. Легенда рок-музыки находится в достаточно преклонном возрасте, и имеет ряд болезней, который мешают ему как раньше заниматься музыкой. Из-за этого 74-летний артист отметил все гастроли и концерты.

Подробнее об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона и недавно перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Солист рок-группы Black Sabbath извинился за то, что «разочаровал» своих поклонников и признался, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего: он все еще справляется с последствиями операции на позвоночнике на фоне продолжающейся борьбы с болезнью Паркинсона. К слову, проблемы с позвоночником у артиста начались еще в 2003 году, когда он упал с квадроцикла и получил ряд травм, в результате чего ему вставили металлические позвонки, а уже в 2019 они начали смещаться.

Осборн должен был начать свой европейский тур в мае. Тур трижды переносили с 2019 года, но теперь он официально отменен, как и все анонсируемые концерты.

Последнее турне рок-легенды состоялось в декабре 2018 года, когда он выступил на Ozzfest в Инглвуде в рамках прощального тура No More Tours II.

Артист поблагодарил своих фанатов за то, что они так долго ждали его концертов, и извинился, что концерты так и не состоятся по причине физический проблем, из-за которых Осборн способен принять участие в концертном туре.

Ранее «Курсор» информировал, что Оззи Осборн примет беженцев из Украины в своем доме. Артист с супругой решили поддержать украинскую нацию и решили принять в своем доме две семьи. Супруги поддерживают украинцев в их борьбе с рашистскими захватчиками.

Напоминаем, что популярный американский рок-певец Оззи Осборн сделал скандальное заявление о COVID-19.