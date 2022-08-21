Лидеры США, Британии, Франции и ФРГ провели переговоры: о чем шла речь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры США, Франции и Германии в воскресенье в телефонном разговоре подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине.

Об этом сообщили в офисе лидера британского правительства, информирует The Guardian.

«Во время совместного телефонного разговора Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российского вторжения», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности и защиты ядерных установок, а также приветствовали недавние обсуждения возможности направления миссии МАГАТЭ «на объект в Запорожье».

В то же время на сайте канцлера ФРГ отмечается, что сегодня днем ​​Олаф Шольц обсудил международную ситуацию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Лидеры стран согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, «призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорому визиту на место представителей МАГАТЭ».

Вместе с тем обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке — в частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его политику в регионе.

Как сообщал Курсор, президент рф* владимир путин во время общения с президентом Турции Рэджепом Эрдоганом якобы заявил о готовности к прямым переговорам с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

При этом в Украине недавно заявили, что переговоры с рф возможны лишь после ее военного поражения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!